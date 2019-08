De politie in Dayton (Ohio) was binnen een minuut ter plaatse toen een schutter daar in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) het vuur opende in een uitgaansgebied. Volgens de burgemeester van de Amerikaanse stad heeft dat veel levens gered.

Zonder het snelle ingrijpen van agenten "hadden wel honderden mensen uit de wijk dood kunnen zijn", zei burgemeester Nan Whaley in een persconferentie.

De schutter doodde 9 mensen en verwondde er 27, voordat hij zelf werd doodgeschoten door de politie. Een van de dodelijke slachtoffers is de zus van de man.

De man droeg kogelwerende kleding, had een wapen bij zich met kogels van .223-kaliber en een flinke voorraad extra munitie. De verdachte is een 24-jarige man uit Bellbrook, een plaats aan de rand van Dayton.

Over zijn motief is nog niets duidelijk. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man alleen handelde, aldus een woordvoerder van de politie.

Schutter neergeschoten nadat hij werd ontwapend

"Hij probeerde een bar binnen te komen, maar kwam de deur niet door", aldus een ooggetuige volgens de Dayton Daily News. "Iemand pakte zijn wapen af. De man werd daarop neergeschoten en is nu dood."

Een woordvoerder van de hulpdiensten wist ook nog te melden dat de dader nog een ander wapen probeerde te pakken, maar dat agenten hem dit beletten.

De massaschietpartij in Dayton gebeurde slechts dertien uur na een massaschietpartij in El Paso, in Texas. Daarbij kwamen 20 mensen om het leven, vielen 26 gewonden en kon de 21-jarige verdachte worden gearresteerd.