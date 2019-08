De Canadese politie heeft duikers ingezet in de zoektocht naar twee mannen uit het westen van het land die op hun tocht drie mensen zouden hebben vermoord. Ook de luchtmacht, helikopters, speurhonden en drones zijn ingezet in de provincie Manitoba, nadat een beschadigde roeiboot was gespot, melden Canadese media.

De grote vraag is of de boot door het voortvluchtige duo Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) is gebruikt. Het vaartuig zou op zo'n 13 kilometer gevonden zijn van de plek waar agenten eerder de uitgebrande auto van de mannen vond.

De twee vrienden verlieten hun werk in een supermarkt op Vancouver Island op 12 juli in een pick-up met de mededeling aan familie dat ze in het hoge noorden van Yukon "echt geld gingen verdienen".

Ze zijn eind juli voor het laatst gezien in het noorden van Manitoba, 3.000 kilometer van hun woonplaats verwijderd. Bij een routinecontrole van de politie zijn ze even staande gehouden.

Enorme zoektocht leverde geen resultaat op

Vorige week zondag werd gemeld dat ze bij York Landing, ten zuidoosten van Gillam, zouden rondscharrelen, maar een enorme zoekactie heeft daar niets opgeleverd.

Duikers gaan nu 35 kilometer ten noordoosten van Gillam in de rivier Nelson zoeken, maar de politie wil niet zeggen naar wie of wat er precies gezocht wordt.

Duikers doen onderzoek bij een plek waar vrijdag op de oever een door watervallen in de stroom beschadigd aluminium bootje is gevonden. Een politieman zei dat er op die oever verder niets is gevonden op een waterfles na.

Tieners verdacht van meerdere moorden

Mcleod en Schmegelsky worden verdacht van de moorden op het jonge stel Chynna Deese (23) en Lucas Fowler (24). Hun lichamen werden op 15 juli gevonden langs de bekende Alaska Highway in een gebied dat populair is onder kampeerders.

Een paar dagen later werd ook het lichaam van de 64-jarige botanicus Leonard Dyck uit Vancouver gevonden. Hij werd op 2 kilometer afstand aangetroffen van het uitgebrande voertuig van de tieners.