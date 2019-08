De Britse Brexit-minister Stephen Barclay wil dat er nieuwe onderhandelingen komen om een ander Brexit-akkoord te smeden. Dat schrijft hij zondag in Mail on Sunday.

Volgens Barclay is het "politieke toneel" veranderd sinds november 2018, toen het vorige Brexit-akkoord gesloten werd. Hij schrijft dat 61 procent van de leden in het Europees Parlement is vervangen en dat "illustreert de noodzaak van een nieuwe aanpak".

Brussel heeft sindsdien continu laten weten dat het Brexit-akkoord er ligt en dat men niet opnieuw wil onderhandelen, waar het Verenigd Koninkrijk op lijkt te hopen. De regering van premier Boris Johnson wil af van de zogeheten backstop, een noodoplossing voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Harde grens op Ierse eiland is 'geen mogelijkheid'

Beide kanten hebben uitgesproken dat een harde grens tussen beide landen geen mogelijkheid is. De Europese Unie heeft in het huidige Brexit-akkoord echter afgedwongen dat wanneer er binnen twee jaar geen oplossing wordt gevonden voor een handelsakkoord, het hele VK in de Europese douane-unie blijft.

Dat is tegen het zere been van Johnson. Op die manier kan het VK namelijk geen eigen handelsdeals sluiten.

Barclay waarschuwt dat als toponderhandelaar Michel Barnier niet opnieuw om de tafel gaat voor een nieuw akkoord, een 'no deal-Brexit' volgt. Een nieuwe deal zou echter mogelijk zijn, "als de EU zich maar redelijk opstelt", aldus Barclay. Dat zou beginnen met het openstaan voor nieuwe onderhandelingen.