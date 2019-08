In Mexico zijn in minder dan een week tijd drie journalisten doodgeschoten. Daarmee staat de teller van het aantal vermoorde verslaggevers in het land dit jaar op acht. In heel 2018 kwamen in totaal negen Mexicaanse journalisten om door kogels, aldus persvrijheidsorganisatie Article 19.

Jorge Ruiz Vazquez, verslaggever van de krant Grafico de Xalapa uit de provincie Veracruz, stierf ondanks veiligheidsmaatregelen die hem en zijn gezin moesten beschermen. Ruiz Vazquez had in oktober en november vorig jaar al doodsbedreigingen ontvangen en zou daar volgens The Guardian komende week over getuigen.

Afgelopen vrijdag werd een verslaggever in de provincie Guerrero omgebracht, die ook werkte als gemeente-ambtenaar. Een derde journalist, die verslag deed van politienieuws in dezelfde provincie, werd eerder deze week dood gevonden in de achterbak van een voertuig. Hij had schotwonden en leek te zijn gemarteld. Alle drie de zaken worden onderzocht door de politie.

Het aantal moordonderzoeken in Mexico is in 2018 met 33 procent gestegen naar recordhoogte. Uit officiële cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat rechercheurs vorig jaar 33.341 moordonderzoeken hebben geopend. Toen president Andres Manuel Lopez Obrador in december aantrad, beloofde hij het veelal door drugsbendes gepleegde geweld te zullen inperken, maar tot dusver kwam daar weinig van terecht.