De Verenigde Staten zijn dit weekend opgeschrikt door twee massaschietpartijen kort achter elkaar. Enkele uren nadat een man in een winkelcentrum in El Paso (Texas) zaterdag twintig mensen had doodgeschoten, werd het vuur geopend in een populaire wijk in de stad Dayton (Ohio). Daarbij vielen zeker negen dodelijke slachtoffers, aldus de politie.

Ook zijn zeker zestien gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident is ook de schutter omgekomen. Onduidelijk is nog of hij door politiekogels om het leven kwam, of zichzelf heeft omgebracht.

De dader zou hebben gebruikgemaakt van een AR-15, zeggen getuigen van het schietincident. Dat semi-automatische vuurwapen wordt vaker gebruikt bij massaschietpartijen in de VS.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat hulpdiensten massaal zijn uitgerukt naar het gebied. De verdachte zou zijn aangehouden, maar dit is nog niet bevestigd.

Man schiet eerder op de zaterdag twintig mensen dood in Texas

Eerder op de zaterdag vielen zeker twintig doden en tientallen gewonden nadat een schutter het vuur had geopend in een winkelcentrum in Texas.

In totaal zijn drie personen gearresteerd. De politie gaat uit van één schutter, de rol van de andere twee verdachten wordt onderzocht.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanslag in Texas veroordeeld en noemt het een "tragische, lafhartige daad". Hij heeft nog niet gereageerd op het incident in Ohio.

Twee doden en veertien gewonden in Chicago

In de Amerikaanse stad Chicago vielen dit weekend ook meerdere doden en gewonden op diverse plaatsen in de stad. Het gaat om schietincidenten die niets met elkaar te maken hebben, aldus Amerikaanse agenten.

Bij de schietpartijen kwamen twee personen om het leven en raakten veertien anderen gewond.