De schietpartij zaterdag in de Amerikaanse stad El Paso (Texas), waarbij twintig doden vielen, is een van de dodelijkste schietincidenten van het land in de laatste vijf decennia. Slechts zeven aanslagplegers richtten nog meer schade aan. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI gaat uit van een terroristische aanslag, meldt de gouverneur van Texas op gezag van de dienst.

Volgens The New York Times plaatste de schutter twintig minuten voor de aanslag mogelijk een manifest online, waaruit blijkt dat hij tegen "rassenvermenging" is. Dat zou volgens de schrijver "het land vernietigen".

De schutter kondigde tevens zijn daad aan in de tekst. De FBI ziet door het manifest voldoende reden om de massaschietpartij als haatmisdrijf of terroristische aanslag te beschouwen.

President Trump noemt aanslag 'tragisch en lafhartig'

De Amerikaanse president Donald Trump noemt de massaschietpartij een "tragische, lafhartige daad".

"Ik sta achter iedereen in dit land die de haatdragende daad van vandaag veroordeelt. Er zijn geen redenen of excuses die het doden van onschuldige mensen ooit zullen rechtvaardigen. Melania en ik denken aan en bidden voor de geweldige mensen in Texas", aldus Trump.

Drie van de vijf dodelijkste schietincidenten in de historie van de Verenigde Staten vonden plaats in de laatste drie jaar. Bij aanslagen tijdens een concert in Las Vegas (58 doden, 2017), in homonachtclub in Orlando (49 doden, 2016) en in een kerk in Texas (26 doden, 2017) vielen in totaal liefst 133 dodelijke slachtoffers.

Man schiet zeker twintig mensen dood in winkelcentrum Texas

Zaterdag vielen zeker twintig doden en tientallen gewonden nadat een schutter het vuur had geopend in een winkelcentrum. De meeste slachtoffers vielen in of rond een Walmart in het winkelcentrum.

De vermoedelijke dader is een 21-jarige man uit Texas, die kort na de schietpartij werd gearresteerd. In totaal zijn drie personen opgepakt. De politie gaat uit van één schutter, de rol van de andere twee verdachten wordt onderzocht.

Naast de doden zijn er ook tientallen gewonden gevallen. Woordvoerders van plaatselijke ziekenhuizen lieten weten dat minstens 26 mensen werden behandeld aan verwondingen naar aanleiding van de schietpartij.

Een agent patrouilleert nabij het winkelcentrum in El Paso. (Foto: Reuters)

Leider van Democraten pleit voor strengere wapenwet

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, pleitte opnieuw voor strengere wapenwetten. "Te veel families in te veel gemeenschappen zijn gedwongen om de verschrikkingen van wapengeweld te doorstaan. Genoeg is genoeg", aldus Pelosi.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, schrijft op Twitter dat hij meeleeft met de families van de slachtoffers. "Het hele land is geschokt door het zinloze geweld in El Paso. De gebeden van mijn vrouw Elaine en ik gaan uit naar de slachtoffers van dit verschrikkelijke geweld, hun families en vrienden en de dappere eerstenhulpverleners die hun leven hebben gewaagd", schrijft hij.

VS enkele uren na aanslag in Texas opgeschrikt door nieuwe massaschietpartij

Enkele uren na de schietpartij in het winkelcentrum in El Paso werd het vuur geopend in een populaire wijk in de stad Dayton (Ohio). Daarbij vielen zeker negen dodelijke slachtoffers, aldus de politie.

Ook zijn zeker zestien gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident is ook de schutter omgekomen. Onduidelijk is nog of hij door politiekogels om het leven kwam of zichzelf heeft omgebracht.