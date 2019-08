De Verenigde Staten zijn zaterdag opgeschrikt nadat binnen enkele uren schutters het vuur openden in Texas en Ohio. Het waren alweer de zestiende en zeventiende massaschietpartijen in de VS dit jaar, wat gemiddeld genomen neerkomt op één extreem dodelijk schietincident per elf dagen.

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft nooit een definitie gegeven voor een massaschietpartij (mass shooting). Wanneer er echter drie of meer mensen worden doodgeschoten bij een dergelijke gebeurtenis, dan is er volgens de FBI sprake van een massamoord (mass killing), schrijft ABC News. De dader wordt hierbij niet als slachtoffer meegerekend.

De eerste massaschietpartij in de VS dit jaar vond plaats op 23 januari, toen in een bank in Florida vijf mensen om het leven kwamen bij een bankoverval. Amper 24 uur later werden in de staat Georgia vier mensen doodgeschoten. Nog eens twee dagen daarna schoot een man vijf familieleden dood in Louisiana.

In de maand februari waren er liefst vier dodelijke massaschietpartijen, waarbij in totaal zeventien mensen om het leven kwamen. In de afgelopen vier maanden volgden nog eens negen massaschietpartijen, de laatste daarvan had maandag plaats in Californië. Toen werden op een knoflookfestival drie bezoekers, onder wie twee kinderen, doodgeschoten.

Bij de bovengenoemde incidenten kwamen in totaal 76 mensen om het leven. In de VS vinden veel meer 'kleinere' schietpartijen plaats, waarbij vaak enkele personen om het leven komen. Als gekeken wordt naar die cijfers, wordt de VS vrijwel iedere dag opgeschrikt door een schietincident, aldus Amerikaanse media.

Roep om strengere wapenwet steeds groter

Bij meerdere schietincidenten op scholen in de Verenigde Staten kwamen in 2018 liefst 113 mensen om het leven, schrijft BBC News. Als gevolg daarvan wordt de roep om een strengere wapenwet steeds groter.

Een strenger wapenbeleid zou wapengeweld doen afnemen, vindt activiste Emma Gonzaléz. Zij overleefde een schietpartij op een school in Parkland en organiseert sindsdien protestmarsen.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf eerder al aan voorstander te zijn van het bewapenen van leraren. Hij denkt, net als andere voorstanders, dat het de beste manier is om nieuwe dodelijke schietincidenten op school te voorkomen.

Een man schoot in een winkelcentrum in Texas twintig mensen dood. (Foto: Reuters)

Nieuwe schietpartij in Texas een van de meest dodelijke uit historie VS

De schietpartij in El Paso (Texas) is een van de meest dodelijke massaschietpartijen binnen de Verenigde Staten van de laatste vijf decennia. Zeven incidenten eisten nóg meer slachtoffers.

Drie daarvan vonden plaats in de laatste drie jaar. Bij aanslagen tijdens een concert in Las Vegas (58 doden, 2017), in homonachtclub in Orlando (49 doden, 2016) en in een kerk in Texas (26 doden, 2017) vielen in totaal 133 dodelijke slachtoffers.

Het aantal dodelijke slachtoffers in Texas kan nog oplopen. Tientallen mensen liggen nog met meerdere verwondingen in het ziekenhuis. Drie personen zijn gearresteerd.

Zeker negen doden bij schietpartij in Dayton, Ohio

Enkele uren nadat berichten naar buiten kwamen over een bloederige aanslag in Texas, opende een verdachte het vuur in Ohio. Daar kwamen zeker negen mensen bij om het leven.

Daarnaast is de schutter omgekomen bij zijn actie. Tenminste zestien mensen zijn met diverse verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn.