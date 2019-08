De politie van Hongkong heeft zondag twintig mensen opgepakt tijdens nieuwe protesten tegen de regering.

Ondanks het verbod van de politie om te demonstreren, gingen vele mensen zondag weer de straat op. Daarbij kwam het tot rellen tussen de ordepolitie en de demonstranten.

Onder de bevolking van Hongkong is veel woede tegen de regering, die in de ogen van velen te veel pro-China is. Eerder werd er geprotesteerd tegen een verdrag dat het makkelijker maakte mensen uit te leveren aan China.

Het verdrag is teruggetrokken door de regering, maar nog altijd is er veel onvrede. Zo werden nog meer demonstraties en een grote staking in het openbaar vervoer aangekondigd.

Zaterdag kwam het ook al tot een confrontatie tussen de politie en demonstranten in Hongkong. De politie bestookte de demonstranten toen onder meer met traangas.