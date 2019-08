Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad El Paso (Texas) zijn zaterdag zeker twintig doden en tientallen gewonden gevallen. Een schutter opende het vuur in een winkelcentrum. Er zijn in totaal drie personen gearresteerd.

Greg Abbott, de gouverneur van Texas, stelde in een persconferentie dat er twintig dodelijke slachtoffers waren gevallen. De politie heeft nog geen officieel dodental genoemd, omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

De vermoedelijke dader is een 21-jarige man, die kort na de schietpartij werd gearresteerd door agenten. De meeste slachtoffers vielen in of rond een Walmart in het winkelcentrum.

Naast de doden zijn er ook tientallen gewonden gevallen. Woordvoerders van plaatselijke ziekenhuizen lieten weten dat er minstens 22 mensen werden behandeld aan verwondingen naar aanleiding van de schietpartij.

Er is niet bekendgemaakt wat de rol is geweest van de andere twee opgepakte personen, maar volgens de politie hebben zij in ieder geval niet geschoten en was de 21-jarige man de enige schutter. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was.

Directe gevaar voorbij, omgeving nog ontruimd

De lokale politie riep mensen op om uit de buurt van het winkelcentrum te blijven, maar stelde dat er geen direct gevaar meer was. Ook zijn meerdere gebouwen en straten ontruimd. Tevens werd er door de politie om bloeddonaties gevraagd.

Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte is gesteld van de schietpartij en de situatie blijft volgen. Hij sprak ook met de Texaanse gouverneur Gregg Abbott en minister van Justitie Bill Barr over de situatie.