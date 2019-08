Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad El Paso (Texas) zijn zaterdag zijn een onbekend aantal doden gevallen en zeker 22 gewonden. Een schutter opende het vuur in een Walmart. Er zijn in totaal drie personen gearresteerd.

Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er in totaal zijn gevallen. Woordvoerders van een lokale ziekenhuizen laten weten dat er zeker 22 gewonden zijn binnengebracht.

Er is niet bekendgemaakt wat de rol is geweest van de opgepakte personen en wat het motief is van de dader.

De lokale politie riep mensen op om uit de buurt van het winkelcentrum te blijven. Ook zijn meerdere gebouwen en straten ontruimd.

Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte is gesteld van de schietpartij en de situatie blijft volgen. Hij sprak ook met de Texaanse gouverneur Gregg Abbott en minister van Justitie Bill Barr over de situatie.

Dit bericht wordt aangevuld.