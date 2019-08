Bij protesten in de Russische hoofdstad Moskou zijn zaterdag zo'n zeshonderd mensen gearresteerd. Ook de Nederlandse journalist Joost Bosman was voor enkele uren opgepakt. Hij werkt onder meer als correspondent voor Het Financieele Dagblad (FD), radiozender BNR en het AD.

Bosman deelde om 14.30 uur Nederlandse tijd foto van zichzelf op Twitter waarop te zien is dat hij achter in een arrestantenbusje zit. Even voor 17.00 uur maakte BNR-hoofdredacteur Sjors Fröhlich bekend dat Bosman weer was vrijgelaten. "Er werden zelfs excuses aangeboden", twitterde hij.

Kort na zijn arrestatie had Bosman ook contact met het AD. De correspondent had tijdens de demonstratie zijn persaccreditatie om zijn nek hangen, maar zegt dat hij deze later opborg omdat het gevaar volgens hem geweken was.

Volgens Bosman waren er niet heel veel mensen naar de betoging gekomen. "Maximaal twee- tot driehonderd." Waarnemers bevestigen de geringe opkomt.

Bosman droeg persaccreditatie tijdens protest bij zich

De charges van de oproerpolitie kwamen plotseling. "Ik riep nog dat ik journalist ben en dat ik mijn accreditatie in mijn zak had. Ik heb deze toen laten zien, maar moest toch het busje in", aldus Bosman tegen het AD.

Het protest is net als eerdere betogingen gericht tegen de organisatie van de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarbij tegenstanders van de regering Poetin zijn uitgesloten. Voor het protest van zaterdag is geen toestemming verleend.

Ook vooraanstaand activist uit oppositie gearresteerd

Ook is een vooraanstaand activist uit de oppositie, de advocaat Ljoebov Sobol, opgepakt. Zij werd uit een taxi gehaald toen ze naar een protestmars wilde gaan.

Sobol, een bondgenoot van de vastzittende oppositieleider Aleksej Navalny, is een van de politici in Moskou die aan gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen, maar dat niet mag.

Op de plaats van de demonstratie is de oproerpolitie begonnen met het arresteren van deelnemers. Zeker zeshonderd demonstranten werden opgepakt, meldt de onafhankelijke monitoringgroep OVD-info. Aanhouding kan leiden tot een zeer lange tijd in voorarrest en/of lange gevangenisstraffen wegens "het veroorzaken van massale onrust" of wegens geweld tegen agenten.

Vorige week massale arrestaties

Afgelopen zaterdag werden bij de protesten zo'n veertienhonderd activisten opgepakt. Vijf van hen zijn volgens de Moscow Times beschuldigd van "het organiseren van massale rellen", waar vijftien jaar cel op kan staan. Zij zitten in ieder geval vast tot de volgende zitting op 27 september.

Oppositieleider Navalny zit een straf van dertig dagen uit wegens het aanzetten tot protesten. Hij werd tijdens zijn verblijf in de cel naar een ziekenhuis gebracht met acute gezondheidsklachten. Navalny zegt zelf vergiftigd te zijn. Het Kremlin ontkent dat.

Justitie in Moskou heeft laten weten een strafrechtelijk onderzoek te zijn begonnen tegen een stichting waarmee Navalny zegt corruptie te bestrijden. In de stichting zou volgens de beschuldigingen 1 miljard roebel (13,7 miljoen euro) zijn witgewassen. Navalny's berichtgeving over corrupte praktijken in het land maken veel indruk op voor- en tegenstanders van hem.