Het door een politieke en slepende economische crisis getroffen eiland Puerto Rico heeft na een golf van massale protesten een nieuwe gouverneur. De zestigjarige Pedro Pierluisi legde de eed af, nadat gouverneur Ricardo Rosselló Nevares zijn functie had neergelegd onder druk van de demonstranten.

Roselló is de eerste gouverneur van het eiland die door protesten wordt gedwongen af te treden. Hij schoof Pierluisi als opvolger naar voren.

Voor politieke rust zorgt dat niet, zoals Pierluisi zelf erkende toen hij volgens de krant El Nuevo Día meteen aankondigde komende woensdag weer af te treden als de Puerto Ricaanse senaat hem niet als gouverneur bevestigt. De senaat buigt zich aankomende woensdag over zijn aanstelling.

Als hij niet wordt goedgekeurd, draagt Pierluisi - van huis uit advocaat - het stokje over aan minister van Justitie Wanda Vásquez, die door veel van de 3,2 miljoen inwoners ook wordt gezien als een politica van de oude garde.

Pierluisi's voorganger Rosselló kwam in opspraak nadat berichten uit een chatgroep met topmedewerkers uitlekten. Daarin werd onder meer een vrouwelijke politicus uitgemaakt voor "hoer" en de spot gedreven met een mortuarium dat overvol raakte in de nasleep van orkaan Maria in 2017.

Ongeveer een derde van de in totaal 3,2 miljoen Puerto Ricanen ging vervolgens de straat op om zijn vertrek te eisen. Rosselló bleef dat een tijd weigeren, maar koos eieren voor zijn geld toen bleek dat hij maar weinig medestanders had.

Puerto Rico is economische puinhoop

De gelekte chatberichten kwamen drie dagen nadat de Amerikaanse autoriteiten twee oud-medewerkers van Rosselló van fraude beschuldigden naar buiten. Dat was de laatste in een uitputtende reeks van corruptieschandalen. Pikant is dat Rosselló's vader, in de tijd dat die gouverneur was, ook in verband is gebracht met fraude.

Puerto Rico is door decennia van begrotingstekorten in diepe schulden verzonken. Het is feitelijk bankroet. Het eiland, dat onderdeel van de VS is maar niet de status van een volwaardige staat heeft, is de verwoestingen die orkaan Maria aanrichtte ook niet te boven gekomen.