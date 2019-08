Vakantiegangers die zaterdag op pad gaan, moeten vooral rekening houden met extra reistijd op de Franse wegen. De Franse verkeersinformatiedienst Bison Futé repte aan het eind van de ochtend van ongeveer 650 kilometer file.

De ANWB meldde dat het onder meer druk is op het traject dat over de A7 en de A9 voert. De extra reistijd tussen Lyon en de Spaanse grens is ongeveer 6 uur. Verkeer op de A71 tussen Vierzon en Narbonne heeft ongeveer 3 uur vertraging.

Ook op de A10 in het westen van Frankrijk is het druk. Verkeer dat over de A10 en A63 naar het zuiden rijdt, moet tussen Tours en de Spaanse grens rekening houden met ruim 5 uur extra reistijd.

De ANWB laat weten dat het in Zwitserland op de A2 voor de Gotthardtunnel meevalt met de drukte. In beide richtingen is de wachttijd een uur.

Het is in Frankrijk de eerste zwarte zaterdag van het jaar. Veel Fransen vertrekken naar hun vakantiebestemming. Ook in Italië begint de zomervakantie.

In Duitsland is het druk op de A8 tussen Rosenheim en Salzburg (Oostenrijk). De extra reistijd is daar ongeveer 45 minuten.