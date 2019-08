Vakantiegangers staan zaterdagmorgen op diverse plekken in Europa al in de file. De ANWB meldt dat het vooral op de Franse wegen naar het zuiden druk is.

De wachttijd op de Autoroute du Soleil (A7) tussen Vienne en Orange bedraagt ongeveer twee uur. Verkeer op de A71 tussen Vierzon en Narbonne heeft ongeveer drie uur vertraging. Ook in het westen van Frankrijk is het druk. Op de A10 en de A63 tussen Parijs, Bordeaux en de Spaanse grens is de extra reistijd ongeveer drie uur.

Ook vakantiegangers die op weg zijn naar Italië moeten rekening houden met vertraging. In Zwitserland is de wachttijd op de A2 voor de Gotthardtunnel in zuidelijke richting ongeveer 45 minuten. In noordelijke richting staat er geen file.

In Italië heeft het verkeer op de A4 van Milaan richting Venetië een uur vertraging. Ook op de A1 tussen Milaan en Bologna is de wachttijd een uur.

In Duitsland is het druk op de A8 tussen Rosenheim en Salzburg (Oostenrijk). De extra reistijd is daar ongeveer 45 minuten.

Het is in Frankrijk de eerste zwarte zaterdag van het jaar. Veel Fransen vertrekken naar hun vakantiebestemming. Ook in Italië begint de zomervakantie.