De files op de Franse vakantieroutes zijn zaterdagmiddag flink aan het afnemen. De grootste drukte was rond het middaguur. Op de Franse wegen stond er toen in totaal 720 kilometer file.

De ANWB meldt dat er vooral op de A10 en A63 tussen Tours, Bordeaux en de Spaanse grens en op de A7 en A9 tussen Lyon en Spanje veel vertraging was. Op beide routes was er omstreeks 12.30 uur ongeveer zes uur extra reistijd. "Inmiddels is die extra reistijd op beide routes met de helft verminderd", aldus een ANWB-woordvoerder.

Ook in Zwitserland op de A2 voor de Gotthardtunnel hebben reizigers vertraging. Verkeer dat in noordelijke richting rijdt heeft anderhalf uur extra reistijd. De vertraging in zuidelijke richting is ongeveer een half uur.

Ook op de route tussen Slovenië en Kroatië wordt het geduld van de reizigers op de proef gesteld. Aan beide kanten van de grens is de wachttijd twee uur.

Het is in Frankrijk de eerste zwarte zaterdag van het jaar. Veel Fransen vertrekken naar hun vakantiebestemmingen. Ook in Italië begint de zomervakantie. Volgende week, 10 augustus, worden er opnieuw honderden kilometers file verwacht.