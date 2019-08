De Amerikaanse president Donald Trump wil met Rusland onderhandelen over een nieuw raketverdrag en vindt dat ook China daarbij betrokken moet worden.

Dat zei Trump vrijdag tegen Amerikaanse journalisten. De Amerikaanse president liet weten met zowel Rusland als China al over de kwestie te hebben gesproken en dat alle partijen "zeer geïnteresseerd" zijn.

"Een nieuw verdrag is alleen maar goed voor de wereld", aldus Trump. "Met Rusland hebben we al gesproken over een evenwicht aan raketten. Op dit moment komen we er niet onderuit om ook China hierbij te betrekken. Ik denk dat we er wel uitkomen."

De Verenigde Staten stapten vrijdag na 32 jaar formeel uit het INF-raketverdrag met Rusland. Die overeenkomst vormde de basis van de controle op kernwapens tussen de twee grootmachten.

Het akkoord uit 1987 verbood middellangeafstandsraketten die vanaf land worden gelanceerd, zowel nucleair als conventioneel, met een bereik van 500 tot 5.500 kilometer.