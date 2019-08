De geboren Groninger Pete Hoekstra stopt wellicht als Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij is namelijk een van de kandidaten om de nieuwe inlichtingenchef van de Verenigde Staten te worden, aldus twee regeringsbronnen in The New York Times.

De inlichtingenbaas heeft een belangrijke coördinerende rol binnen de Amerikaanse inlichtingengemeenschap, die uit zeventien diensten bestaat.

President Donald Trump had het Amerikaanse Republikeinse congreslid John Ratcliffe naar voren geschoven als kandidaat om inlichtingenchef Dan Coats op te volgen, maar die trok zich vrijdag terug.

Ratcliffe staat bekend als een uitgesproken aanhanger van Trump. Die noemde de 53-jarige afgevaardigde eerder nog een "sterke" en "getalenteerde" kandidaat. Toch was niet iedereen het hiermee eens; critici vonden hem te onervaren. Trump meldde vrijdag op Twitter dat Ratcliffe toch maar in het Congres blijft. De president zei dat de media zijn kandidaat "erg oneerlijk" behandelen.

Of Pete Hoekstra daadwerkelijk de nieuwe inlichtingenbaas wordt, is nog lang niet zeker: Trump liet vrijdag nog weten dat hij overweegt om Sue Gordon, nu nog de nummer twee bij de inlichtingendienst, naar voren te schuiven.