De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag de directeur van het agentschap voor ruimteonderzoek (INPE) ontslagen. Bolsonaro had scherpe kritiek geuit op het agentschap, omdat dat volgens hem foutieve cijfers voorhield over de houtkap in Brazilië.

Sinds de radicaal-rechtse Bolsonaro in Brazilië aan de macht is, wordt er volgens het INPE meer gekapt in het Amazoneregenwoud. Zo steeg de houtkap vorige maand met 88 procent ten opzichte van een jaar terug.

Ook bleek uit een analyse van satellietbeelden dat de ontbossing van het Amazonewoud in juni 60 procent sneller was gegaan ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Volgens de data ging 7.691 vierkante kilometer regenwoud verloren in die periode.

Bolsonaro was het oneens met zijn agentschap. Hij beschuldigde het INPI zelfs van het manipuleren van cijfers.

De Braziliaanse president geeft bedrijven toestemming om economische activiteiten, zoals houtkap en mijnbouw, te ontplooien in beschermde gebieden in het Amazonegebied. Dat was een van zijn speerpunten in zijn verkiezingscampagne vorig jaar. Meer dan 60 procent van het Amazonegebied ligt in Brazilië.