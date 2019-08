Tob Cohen, de voormalige topman van Philips in Oost-Afrika, is sinds 19 juli vermist in Kenia. De 69-jarige Nederlander woont en werkt al tientallen jaren in het land.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt na berichtgeving van de NOS aan NU.nl dat er nauw contact met de Keniaanse overheid en de familie van Cohen is.

Over het onderzoek dat daar plaatsvindt, kunnen geen uitspraken worden gedaan.

Volgens de advocaat is Cohen verwikkeld in een vechtscheiding met zijn Keniaanse vrouw, zo schetst hij in gesprek met de NOS.

Ook in Keniaanse media wordt geschreven dat de oud-topman heeft gezegd dat zijn vrouw hem heeft aangevallen en lastiggevallen. Zijn zus zou rond 19 juli voor het laatst contact met hem hebben gehad.