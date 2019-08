Een vermist veertienjarig meisje in Zuid-Korea is na tien dagen gevonden, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vrijdag. Ze verdween tijdens een familiepicknick op een berg in Cheongju, 140 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Seoel.

De tiener was volgens de politie volledig bij bewustzijn toen ze door het reddingsteam werd aangetroffen. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek.

De dokters vinden haar conditie beter dan verwacht en denken dat het meisje volgende week het ziekenhuis mag verlaten.

Het meisje raakte op 23 juli vermist tijdens een familiepicknick. Ze verdween volgens Koreaanse media nadat ze tegen haar moeder vertelde dat ze een stukje van de berg wilde afdalen. Ze ging naar eigen zeggen naar de plek waar de familie een matje had neergelegd, omdat ze last had van insecten en moe was.

Na haar verdwijning werden 5.700 reddingswerkers, uitgerust met speurhonden en drones, ingeschakeld om het meisje te zoeken.