Duizenden ambtenaren in Hongkong zijn vrijdagavond (lokale tijd) de straat opgegaan om hun steun aan de demonstraties van de laatste maanden te verklaren en de overheid aan te sporen de demonstranten tegemoet te komen.

Het was de eerste keer dat ambtenaren zich aansloten bij een demonstratie in Hongkong. Ze verzamelden zich in het hart van het zakelijke district van de stad, samen met andere betogers. Veel ambtenaren droegen zwarte maskers om hun identiteit te beschermen.

"Ik vind dat de regering de eisen moet inwilligen, in plaats van de politie naar de frontlinie te duwen om als schild te dienen", zei een van de demonstrerende ambtenaren.

In een open brief vraagt een groep ambtenaren de leider van de stad, Carrie Lam, om vijf publieke eisen in te willigen: de volledige terugtrekking van een omstreden uitleveringswet, een einde aan het omschrijven van demonstranten als 'relschoppers, vrijstelling van vervolging voor gearresteerde betogers, een onafhankelijk onderzoek naar het geweld tijdens de demonstraties en verdere politieke hervormingen.

De politie in de autonome Chinese stad liet weten vrijdag acht arrestaties te hebben verricht. Zeven daarvan vonden plaats bij een inval waarbij wapens en mogelijk materiaal voor bommen zouden zijn gevonden. Ook een prominente onafhankelijkheidsactivist werd opgepakt.

Angst voor verlies onafhankelijke status

De demonstraties in Hongkong begonnen als protest tegen een wet die ervoor zou zorgen dat burgers kunnen worden uitgeleverd aan China. Als territorium met een speciale status binnen China heeft de stad nu nog een onafhankelijk rechtssysteem.

De betogers vrezen dat de wet een aanzet is om de vrijheden die Hongkong geniet in te perken. Lam, kondigde in reactie aan dat het wetsvoorstel 'dood' was, maar weigerde het formeel in te trekken. De demonstranten eisen dat ze dat alsnog doet.

Dit weekend worden opnieuw acties gevoerd tegen het wetsvoorstel en de regering van Lam. De bestuurder noemt de situatie in de regio de "grootste politieke crisis in decennia".