Douaniers in het Duitse Hamburg hebben een recordhoeveelheid drugs in beslag genomen. Autoriteiten spreken van zeker 4.500 kilo cocaïne. Nog niet eerder werd in één keer zo'n grote hoeveelheid drugs onderschept in het land. Duitse media schrijven dat de lading een waarde had van 1 miljard euro.

Douaniers vonden de cocaïne ruim twee weken geleden, in een container waar sojabonen in hadden moeten zitten. Het zat verstopt in meer dan tweehonderd zwarte sporttassen. Het nieuws werd vrijdag naar buiten gebracht. In de tussentijd zijn de drugs vernietigd.

De lading was afkomstig uit Montevideo, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse Uruguay. De eindbestemming was Antwerpen. De burgemeester van de Belgische havenstad vertelde eind vorig jaar aan de Volkskrant dat in 'zijn' haven jaarlijks tienduizenden kilo's cocaïne worden onderschept, maar dat er waarschijnlijk veel meer cocaïne wordt verscheept dan gedacht.

80 procent van alle drugs zou vervolgens naar Nederland worden gebracht. Daar komen de verdovende middelen op de (internationale) markt terecht.