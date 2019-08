Zes bommen zijn vrijdag ontploft in de Thaise hoofdstad Bangkok. Hierbij zijn vier gewonden gevallen. De explosies vonden plaats op drie verschillende locaties, aldus de politie.

Agenten hebben ook een zevende bom aangetroffen. Dit exemplaar is onschadelijk gemaakt. Het is niet duidelijk van wie de bommen waren.

Het waren "in elkaar geknutselde apparaatjes die met een tijdklok tot ontploffing zijn gebracht", zegt de politie. De explosieven, ongeveer zo groot als een tennisbal, worden door de Thaise politie ook "pingpongbommen" genoemd.

Bij de ontploffingen hebben vier personen lichte verwondingen opgelopen, onder wie drie vrouwen die op straat aan het schoonmaken waren. De vierde gewonde viel in de buurt van de King Power Mahanakhon, een van de hoogste gebouwen van de stad. Het viertal is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

De Thaise premier Prayuth Chan-ocha veroordeelt het geweld dat "de vrede en het imago van het Aziatische land beschadigt". "Ik heb de autoriteiten instructies gegeven om voor de openbare veiligheid en de betrokkenen te zorgen", laat hij weten.

Geen explosief bij internationaal overleg

In de stad wordt momenteel een veiligheidsbijeenkomst gehouden met ministers van Buitenlandse Zaken van Zuidoost-Aziatische landen en topdiplomaten uit de Verenigde Staten, China en andere wereldmachten.

Geen van de ontploffingen vonden plaats in de directe omgeving van de vergaderlocatie. Donderdag werden daar wel twee nepbommen aangetroffen. Twee mannen zijn opgepakt. Het is niet duidelijk of ze van het overleg wisten. Ook is niet bekend of het tweetal iets te maken heeft met de explosies van vrijdag.

De bomexplosies waren de eerste onder de nieuwe regering van Prayuth Chan-ocha. Deze ex-militair pleegde een staatsgreep in 2014 en regeert het land van bijna zeventig miljoen inwoners sindsdien.

In maart waren er verkiezingen die Prayuth Chan-ocha in staat stelden zijn bewind met een nieuwe regering voort te zetten. De premier legde vorige maand zijn functie als hoofd van het leger neer en kondigde tegelijkertijd het einde van het militair regime aan.