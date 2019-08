De Verenigde Staten bereiden de terugkeer van duizenden militaire troepen uit Afghanistan voor, als onderdeel van een akkoord met de Taliban. Dat schrijft The Washington Post donderdag.

Van de ongeveer 14.000 Amerkaanse troepen die zich momenteel in Afghanistan bevinden, keren naar schatting vijf- tot zesduizend binnenkort terug naar huis. Ook wordt er een wapenstilstand afgesproken, vertellen overheidsfunctionarissen aan de krant.

De Taliban krijgt tevens de mogelijkheid om direct met de Afghaanse regering te onderhandelen over vrede, zonder directe inmenging van de Amerikanen. President Donald Trump liet eerder al weten Amerikaanse troepen te willen terugtrekken uit Afghanistan.

De Amerikaanse regering onderhandelt al langere tijd met de Taliban, die in Afghanistan een guerrillastrijd voert tegen de Amerikaanse troepen. De VS heeft sinds 2001 militairen in het land gestationeerd.

Er wordt door de Amerikanen met de Taliban onderhandeld omdat men van mening is dat de groep een beter alternatief is dan Islamitische Staat of Al-Qaeda. Een onderdeel van de afspraak zou zijn dat de Taliban alle samenwerkingen met de twee laatstgenoemde groepen verbreekt.

Een woordvoerder van het Pentagon reageerde op het bericht dat "Amerikaanse troepen in Afghanistan zullen blijven zolang hun aanwezigheid daar nodig is".