Vrouwen uit Saoedi-Arabië hebben vanaf heden geen toestemming meer nodig om te reizen. Dat heeft de Saoedische regering vrijdag bepaald.

Eerder hadden vrouwen in Saoedi-Arabië toestemming nodig van hun man of een ouder mannelijk gezinslid voordat ze het land mochten verlaten.

De verordening is onderdeel van een reeks decreten van het Saoedische kabinet, die mensen in het land meer rechten moeten geven. Zo moeten alle paspoortaanvragen van iedereen boven de 21 jaar worden gehonoreerd.

Saoedische vrouwen mogen vanaf nu ook zelf hun kind laten registreren na geboorte en zelf aanvragen indienen voor een huwelijk of scheiding. Daarnaast is het nu toegestaan dat vrouwen in hun eentje zorg dragen voor hun kinderen.

Tevens worden de werkverhoudingen meer gelijkgetrokken. In de nieuwe maatregelen is vastgelegd dat vrouwen recht hebben op werk en dat werkgevers niet mogen discrimineren op basis van geslacht, fysieke gesteldheid of leeftijd.

Mensenrechten al langer heikele kwestie in Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië ligt al jaren onder vuur vanwege de beperkte rechten van zijn staatsburgers. Met name op de positie van vrouwen in het land is veel kritiek. Internationale waarnemers hebben meerdere malen hun zorgen uitgesproken over de mensenrechten in het land.

De regering heeft de bevolking recentelijk meer vrijheden gegeven. Vorig jaar bepaalde kroonprins Mohammed bin Salman al dat vrouwen zelfstandig auto mochten rijden.