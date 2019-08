Rwanda heeft de grens met de Democratische Republiek Congo acht uur na de sluiting weer geopend. De grens was dicht vanwege een derde ebolabesmetting in Goma, een grote Congolese stad bij de grens met Rwanda.

Het is niet bekend waarom de grens nu toch weer geopend is.

Congo zei eerder het besluit van Rwanda te betreuren. "Het gaat tegen advies van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in."

De WHO heeft de uitbraak vorige maand als internationale gezondheidscrisis aangemerkt. Hoewel de kans op regionale verspreiding van ebola erg groot is, werd aangeraden om geen reis- en handelsrestricties in te stellen.

Twee ebolapatiënten in Goma zijn overleden. De dochter van een van de slachtoffers is nu het derde besmettingsgeval in de stad met twee miljoen inwoners.

Het Rode Kruis pleit voor grote internationale humanitaire actie om de uitbraak te stoppen. Hulpverlening in de getroffen gebieden is lastig, onder meer vanwege het wantrouwen van de bevolking.

Bijna tweeduizend sterfgevallen gemeld

Het is donderdag precies een jaar geleden dat de ebola-uitbraak plaatsvond. Er zijn 1.813 sterfgevallen geteld, vermoedelijk zijn 2.701 mensen besmet geraakt met het virus.

De huidig ebola-uitbraak is de op een na grootste ooit. Alleen in de periode tussen 2014 en 2016 vielen meer doden: zo'n 11.300.