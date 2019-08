Amerikaanse media melden op basis van anonieme regeringsfunctionarissen dat de zoon en opvolger van Osama bin Laden, Hamza, is omgekomen bij een luchtaanval. Details over zijn dood zijn echter nog opvallend schaars en Al Qaeda heeft die nog niet bevestigd.

Het is niet duidelijk waar die luchtaanval plaatsvond, of wanneer. De functionarissen wilden alleen kwijt dat dit ergens in de afgelopen twee jaar was en dat de VS er op de een of andere manier bij betrokken was.

Bin Laden zou al dood zijn geweest toen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen februari een bedrag van 1 miljoen dollar op zijn hoofd zette. Op dat moment zouden de Amerikaanse inlichtingendiensten het nieuws over zijn dood al hebben gehoord, maar konden ze dat nog niet bevestigen.

Hamza had gezworen de dood van zijn vader te zullen wreken en riep op tot aanslagen in Westerse hoofdsteden. Hij waarschuwde de Amerikanen dat zij zouden "worden getroffen in de Verenigde Staten en daarbuiten".

Oud-FBI-agent en Al Qaeda-kenner Ali Soufan plaatste in zijn reactie op de Amerikaanse aankondiging van Bin Laden's dood de kanttekening dat het ongebruikelijk is dat Al Qaeda de dood van een belangrijk figuur niet publiekelijk bekendmaakt, zodat hij kan worden gevierd als martelaar.

Bezoekers van de kanalen van Al Qaeda op de versleutelde berichtenapp Telegram schrijven dat zij de berichten over Hamza's dood hebben gezien, maar wachten op bevestiging door het leiderschap van Al Qaeda, meldt onderzoeker Thomas Joscelyn van de denktank Foundation for Defense of Democracies. Vooralsnog ontbreekt die bevestiging.

Bin Laden zat waarschijnlijk in grensgebied Pakistan-Afghanistan

Deskundigen zeggen dat Hamza bin Laden waarschijnlijk actief was in het onherbergzame grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan, maar er zijn ook berichten dat hij in Iran woonde.

Hij bekleedde geen hoge leiderschapsfunctie binnen Al Qaeda, maar zou door leider Ayman al-Zawahiri wel zijn gezien als een mogelijke toekomstige opvolger en als een boodschapper die een nieuwe generatie jihadisten kon aanspreken. Hij zou ongeveer 30 jaar oud zijn geweest.

Hij werd al eens eerder doodverklaard: de Amerikaanse autoriteiten geloofden een tijdlang dat hij de zoon was die in 2011 werd gedood toen hij zijn vader probeerde te verdedigen tegen de Amerikaanse speciale eenheden die hun schuilplaats in Pakistan binnenvielen. Later bleek dat zijn broer Khalid te zijn geweest.

Al jong vastbesloten pa op te volgen

Soufan schreef in 2017 een uitgebreid profiel over Bin Laden. Hij was het enige kind uit het huwelijk tussen Osama bin Laden en de derde van zijn vier vrouwen - zijn favoriet. Hamza was als jongen al charismatisch en leergierig. Hij koesterde ook toen al de ambitie om zijn vader op te volgen in diens heilige strijd.

Hamza en zijn moeder leefden tussen 2003 en 2010 in gevangenschap in Iran, totdat ze werden geruild voor een Iraanse diplomaat die in Pakistan was ontvoerd, schrijft Soufan.

Na zijn vrijlating werd steeds duidelijker dat Bin Laden Hamza zag als zijn kroonprins. Hij besloot de jongen naar de schuilplaats in Pakistan te halen. Voordat die reis kon worden gemaakt, werd Bin Laden echter gedood door de VS. Twee adjudanten van wijlen de Al Qaeda-leider begonnen Hamza klaar te stomen om zijn vader op te volgen. Hij zou met de dochter van een van hen zijn getrouwd.

In augustus 2015 werd hij aan de rest van Al Qaeda gepresenteerd als "een jonge leeuw die de strijd zal voortzetten".