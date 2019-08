De politie in Canada heeft besloten de zoektocht naar de tieners Kam Mcleod en Bryer Schmegelsky af te schalen omdat er geen concrete aanwijzingen meer zijn om uit te zoeken. Hiermee is het niet meer nodig dat er een grote politiemacht aanwezig is in het gebied rond York Landing, aldus de politie.

De politie benadrukt dat de zoektocht niet stopt, maar slechts wordt afgeschaald totdat er weer concrete aanwijzingen binnenkomen over de locatie van de jongens.

De afgelopen dagen werden tientallen agenten met speurhonden ingezet en rukten drones, vliegtuigen van de Canadese landmacht en helikopters uit. De tieners zijn echter nog altijd niet aangetroffen.

Mcleod en Schmegelsky worden verdacht van de moorden op het jonge stel Chynna Deese (23) en Lucas Fowler (24). Hun lichamen werden op 15 juli gevonden langs de bekende Alaska Highway in een gebied dat populair is onder kampeerders.

Een paar dagen later werd ook het lichaam van de 64-jarige botanicus Leonard Dyck uit Vancouver gevonden. Hij werd op 2 kilometer afstand aangetroffen van het uitgebrande voertuig van de tieners.

Vluchtauto uitgebrand aangetroffen

De auto waarmee de verdachten vervolgens zijn gevlucht, is 25 juli uitgebrand aangetroffen in Manitoba. Dit is volgens de politie de laatste concrete aanwijzing.

De politie heeft geen idee op welke manier de tieners verder reizen, waar ze heen gaan en of ze überhaupt nog in leven zijn. "Het gebied in het noorden van Manitoba is groot en ruig", zo schetsen de agenten. "Het weer is onvoorspelbaar."