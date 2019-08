Het proces tegen de Amerikaanse misbruikverdachte Jeffrey Epstein start op 8 juni 2020, zo heeft de rechter woensdag besloten. In de zaak rondom de vermogensbeheerder moeten meer dan één miljoen pagina's aan bewijsstukken onderzocht worden.

De rechtszaak tegen Epstein staat gepland voor volgend jaar juni, maar kan volgens de rechter nog worden uitgesteld. Het proces duurt naar verwachting vier tot zes weken.

Epstein wordt ervan beschuldigd tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Hiervoor kan hij 45 jaar gevangenisstraf krijgen. Ook is in zijn huis in New York kinderporno aangetroffen.

De Amerikaan werd begin juli opgepakt en zit sindsdien vast. Hij werd vorige week bewusteloos aangetroffen in zijn cel. Volgens The New York Times duiden zijn verwondingen op een mogelijke poging tot zelfdoding. Zijn advocaten weigeren hier echter een reactie op te geven. Epstein had woensdag in de rechtbank geen zichtbare verwondingen.

