Rwanda heeft de grens met de Democratische Republiek Congo (DRC) gesloten vanwege de ebola-uitbraak. Het besluit volgt na het overlijden van een tweede ebolapatiënt in Goma, een grote Congolese stad bij de grens met Rwanda.

De grens is alleen open voor Congolezen die Rwanda willen verlaten, aldus de autoriteiten in het land. Congo zegt het eenzijdige besluit van Rwanda te betreuren. "Het gaat tegen advies van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie, red.) in", klinkt het commentaar.

De uitbraak in de DRC is vorige maand door de WHO aangemerkt als een internationale gezondheidscrisis. Er werd destijds aangeraden geen reis- en handelsrestricties in te stellen, ondanks dat de kans op een regionale verspreiding van het virus "erg groot" is.

De tweede ebolapatiënt in Goma, een stad met twee miljoen inwoners, overleed woensdag. Ook zijn dochter is besmet geraakt met het virus. De twee hebben geen contact gehad met de eerste persoon die in de stad aan ebola was overleden.

"De onveiligheid in het gebied en weerstand uit de gemeenschappen zorgt ervoor dat de hulpverlening lastig blijft", stelt het Rode Kruis. De organisatie stelt dat grote internationale humanitaire actie nodig is om de uitbraak te stoppen.

Duizenden mensen besmet geraakt

Het is donderdag precies een jaar geleden dat de ebola-epidemie in de DRC uitbrak. Sindsdien zijn vermoedelijk 2.701 mensen besmet geraakt met het virus. Er zijn 1.813 sterfgevallen geteld.

De huidig ebola-uitbraak is de op een na grootste ooit. Alleen in de periode tussen 2014 en 2016 eiste de ziekte meer slachtoffers. Er overleden toen zo'n 11.300 personen.