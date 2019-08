De Amerikaanse Senaat heeft woensdag bevestigd dat de door president Donald Trump voorgedragen Kelly Craft de nieuwe VN-ambassadeur voor de Verenigde Staten wordt. Ze is de opvolgster van Nikki Haley, die eind 2018 vertrok.

De Senaat bekrachtigde de benoeming van de 57-jarige Craft uiteindelijk met 56 tegen 34 stemmen. Zij is momenteel ambassadeur voor de VS in Canada.

Trump maakte in februari in een tweet bekend dat Craft zou worden voorgedragen als VN-ambassadeur.

Aanvankelijk was woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Heather Nauert aangewezen, maar zij trok zich naar eigen zeggen terug vanwege familieomstandigheden.

Kelly en haar man Joe Craft zijn belangrijke sponsors van Trump

Craft is getrouwd met de miljardair Joe Craft, de eigenaar van een groot Amerikaans steenkolenbedrijf. Beiden zijn belangrijke sponsors van president Trump en de Republikeinen.

Eerder raakte zij in opspraak, nadat ze in Canadese media had gezegd beide standpunten binnen het klimaatdebat te geloven. Later kwam ze daar op terug. Vanwege de positie van haar man beloofde Craft elke VN-discussie over dit onderwerp uit de weg te gaan.

Democraten: Craft is te onervaren voor deze functie

Verschillende Democraten bekritiseerden de voordracht van Trump, omdat Craft in hun ogen te onervaren is voor de functie bij de Verenigde Naties.

De Democratische senator Bob Menendez, topambtenaar in de commissie Buitenlandse Betrekkingen, meent dat Craft de professionaliteit mist om een dergelijke zware functie bij de VN te kunnen vervullen.