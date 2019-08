Hamza Bin Laden, de zoon en opvolger van Osama Bin Laden, is overleden, meldt The New York Times woensdag op basis van Amerikaanse hoge ambtenaren. Zij bevestigden het nieuws na eerdere berichtgeving van NBC.

Het is nog onduidelijk waaraan hij is overleden.

De vermoedelijk in 1989 geboren Hamza Bin Laden was de jongste zoon van Osama Bin Laden. In 2011 was hij met een AK-47-geweer te zien in propagandavideo's van terreurorganisatie Al Qaeda.

De laatste boodschap van Hamza werd vorig jaar de wereld ingestuurd. Dat was een nieuwe oproep tot een heilige oorlog tegen de Verenigde Staten.

Vader was brein achter aanslagen op 11 september

Zijn vader wordt gezien als het brein achter de aanslagen op 11 september 2001, waarbij terroristen vier vliegtuigen in het Amerikaanse luchtruim kaapten.

Twee vliegtuigen boorden zich in de twee torens van het World Trade Centre in New York, die uiteindelijk ook instortten. Door de aanslagen kwamen bijna drieduizend mensen om het leven.

Op 2 mei 2011 werd Osama Bin Laden doodgeschoten door Amerikaanse Navy Seals. Zijn zoon zou ook in de woning in het Pakistaanse Abbottabad aanwezig zijn geweest toen de commando's toesloegen.

Kort na de dood van zijn vader zwoer Hamza Bin Laden wraak. In maart loofde de VS een beloning van 1 miljoen dollar (900.000 euro) uit voor de tip die naar hem zou leiden.