De VS heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif woensdag sancties opgelegd, omdat hij steun zou verlenen aan de "roekeloze politieke agenda" van de hoogste geestelijke leider van het land, ayatollah Ali Khamenei.

In een verklaring stelt de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin dat Zarif de belangrijkste woordvoerder van het Iraanse regime is en namens Khamenei spreekt. De VS zegt wel nog steeds open te staan voor een dialoog met Iran.

Volgens de Iraanse minister ziet de VS hem als een risico voor het Amerikaanse beleid. "Bedankt dat jullie (de Verenigde Staten, red.) mij als zo'n enorme bedreiging voor jullie politieke agenda beschouwen", schrijft Zarif gekscherend op Twitter.

Volgens hem zullen de opgelegde sancties geen gevolgen voor hem of zijn familie hebben, omdat hij geen eigendommen in het buitenland heeft.

Spanningen tussen VS en Iran zijn opgelopen

Nadat de VS zich in mei 2018 uit het nucleaire akkoord met Iran had teruggetrokken, zijn de spanningen tussen de landen verder opgelopen.

Sinds mei dit jaar is de angst voor een conflict tussen de twee landen groter geworden als gevolg van verschillende aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz. Ook heeft Iran een Amerikaanse drone neergehaald en blies president Donald Trump op het laatste moment een geplande luchtaanval af.

De VS en het Verenigd Koninkrijk pleiten voor een internationale missie in de zeestraat. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft woensdag gemeld dat Duitsland daar niet aan zal deelnemen. Nederland onderzoekt de mogelijkheden en heeft nog geen besluit genomen.