Ebola heeft in de Congolese stad Goma opnieuw een man het leven gekost, schrijven AP en The New York Times woensdag.

Met meer dan twee miljoen inwoners is Goma de grootste stad die is getroffen door de epidemie die de Democratische Republiek Congo sinds augustus vorig jaar teistert. Volgens Ronald Kremer van Artsen zonder Grenzen in Congo (DRC) is het een "dramatisch scenario" als de ziekte de stad in haar greep krijgt.

Volgens ebolareactiecoördinator Jean-Jacques Muyembe is er geen verband tussen het nieuwe slachtoffer en de overleden pastoor bij wie twee weken eerder ebola werd vastgesteld.

De pastoor zou de stad Butembo, waar al meerdere gevallen van ebola zijn vastgesteld, per bus hebben bezocht. In het voertuig zaten nog achttien andere passagiers, het is onduidelijk hoe het met hen gaat.

Ministerie van Volksgezondheid maant inwoners 'kalm te blijven'

Het ministerie van Volksgezondheid zei twee weken geleden dat het verspreidingsrisico in Goma "beperkt" is omdat de ziekte bij de eerste patiënt snel geïdentificeerd was. Het ministerie roept mensen op "kalm te blijven".

In totaal zijn al ruim zestienhonderd mensen omgekomen door de huidige epidemie. In het Afrikaanse land brak al tien keer eerder een ebola-epidemie uit, maar de huidige uitbraak is wereldwijd de op een na ernstigste ooit. Alleen in de periode tussen 2014 en 2016 eiste de ziekte meer slachtoffers: zo'n 11.300.