Een aanslag in Afghanistan heeft woensdag aan 34 burgers het leven gekost. De slachtoffers zaten in een passagiersbus die in de westelijke provincie Farah door een bermbom werd getroffen.

Bij de aanslag raakten ook nog eens 27 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De bus was volgens lokale autoriteiten onderweg van de stad Herat naar de zuidelijke provincie Kandahar.

De aanval is niet opgeëist, maar de lokale politie wijst de Taliban aan als verantwoordelijke. "De bom is recent door opstandelingen van de Taliban geplaatst om Afghaanse en buitenlandse veiligheidsdiensten te raken", verklaart een woordvoerder. De Taliban ontkent dit.

In het voortslepende conflict in Afghanistan zijn in de eerste helft van dit jaar zeker 1.366 burgers om het leven gekomen. Ook raakten in die periode 2.446 burgers gewond, aldus de VN-missie in het land. Veel slachtoffers (327 doden en 880 gewonden) zijn kinderen.

In het door geweld verscheurde land vechten troepen die de regering in Kaboel steunen tegen groepen als de Taliban. Die onderhandelen met de Verenigde Staten over vrede, maar de strijd gaat ondertussen door. In het land is ook een tak van Islamitische Staat (IS) actief.

De Amerikanen hopen vóór 1 september een akkoord te sluiten met de Taliban.