De gevluchte vrouw van de emir van Dubai, prinses Haya Bint Al Hussein, heeft in een rechtbank in Londen om bescherming gevraagd.

De 45-jarige halfzus van de koning van Jordanië zegt dat een van haar kinderen gedwongen wordt te trouwen en wil dat het kind wordt beschermd door de Britse rechtbank.

Ze wil scheiden van haar echtgenoot en is met haar beide kinderen via Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk gevlucht. Een aantal maanden geleden doken de prinses en haar kinderen op in Londen.

Haya woonde de rechtszaak zelf bij, haar man sjeik Mohammed Al Maktoum niet. Volgens de BBC wordt haar leven bedreigd.

De rechtszaak gaat over de kinderen van het echtpaar en niet over hun huwelijk, zo hebben Haya en haar man in een gezamenlijke verklaring laten weten. Hoewel de sjeik niet aanwezig was, dienden zijn advocaten wel een verzoek in om zijn kinderen terug te laten keren naar Dubai.

Haya is een van de vele vrouwen van de zeventigjarige emir. Ze trouwde in 2004 met hem en werd daarmee zijn zesde vrouw. De sjeik heeft 23 kinderen met verschillende vrouwen.