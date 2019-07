De veertigjarige man die volgens de politie een moeder en haar achtjarige zoon voor de trein duwde in Frankfurt, waarbij het jongetje om het leven kwam, werd door de Zwitserse politie gezocht voor een geweldsincident. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de autoriteiten.

De man, die uit Eritrea komt en sinds 2006 in Zwitserland woont, zou een buurvrouw met een mes hebben bedreigd. Ook heeft hij volgens de politie geprobeerd haar te wurgen, schrijft Die Welt.

Het is niet bekend met welk motief de daad is uitgevoerd. De man was niet onder invloed van alcohol of drugs. Sinds dit jaar was hij wel onder behandeling bij een psychiater. Er wordt daarom gekeken naar zijn psychische gesteldheid, zo meldt de politie.

De man stond bekend als "een schoolvoorbeeld van goede integratie". Hij heeft een vrouw en drie kinderen en was aangesloten bij een christelijk-orthodoxe geloofsgemeenschap.

Moeder kon op tijd wegrollen

De Eritreeër zou maandag een veertigjarige vrouw en haar zoontje op het spoor hebben geduwd. De vrouw kon op tijd wegrollen, maar was te laat om haar zoontje te hulp te schieten. Een andere reiziger, een 78-jarige vrouw, zou ook bijna op het spoor zijn geduwd. Zij heeft slechts een verwonding aan haar schouder opgelopen.

De verdachte kende geen van de slachtoffers. Hij kon opgepakt worden doordat getuigen hem hebben gevolgd tijdens zijn vluchtpoging.

Veel mensen hebben het incident zien gebeuren. Voor hen is hulp ter plaatse gekomen, evenals voor de machinist van de trein die de jongen heeft overreden.