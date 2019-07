De Roemeense minister van Binnenlandse Zaken Nicolae Moga is opgestapt vanwege de affaire rond de dood van een vijftienjarig meisje. In een dinsdag gepubliceerde korte verklaring zegt de minister dat er gebrekkig is opgetreden.

Moga stuurde zelf eerder de verantwoordelijke politiechef en een commissaris de laan uit.

De tiener werd donderdag ontvoerd tijdens een wandeling en belde meerdere keren het alarmnummer. De politie slaagde er echter niet in om op tijd in te grijpen. Dit kwam onder meer doordat ze om een huiszoekingsbevel vroegen, terwijl dat in dit geval niet nodig was.

Pas negentien uur na haar ontvoering vielen agenten de woning van de 65-jarige automonteur Gheorghe Dinc in de zuidelijke stad Caracal binnen. Hier troffen ze menselijke resten aan. Vermoedelijk gaat het om resten van de tiener.

Ook zijn mogelijk resten gevonden van een achttienjarige vrouw die sinds april vermist wordt. De man heeft inmiddels bekend de twee te hebben vermoord, maar heeft verder nog geen verklaringen afgelegd.

Veel Roemenen namen deel aan protestmarsen uit woede over de zaak en de trage respons van de politie.