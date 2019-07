China heeft dinsdag uitgehaald naar de 24 landen die in een brief aan de VN-mensenrechtenraad zorgen hebben geuit over de massadetentie van Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang. De landen moeten juist de Chinese strijd tegen extremisme en terrorisme steunen en respecteren, stelt Peking.

Zeker anderhalf miljoen Oeigoeren en andere etnische islamitische minderheden leven volgens een onafhankelijke onderzoeker in detentiekampen in Xinjiang. China noemt de kampen onderwijs- en trainingscentra waar mensen gratis en vrijwillig verblijven, terwijl externe partijen spreken van dwang.

In de brief aan de mensenrechtenraad wordt China opgeroepen de massadetentie te beëindigen. Kort nadat het document in juli werd verzonden, besloten 37 andere staten eveneens een brief te sturen. Onder meer Saoedi-Arabië en Rusland uiten daarin hun steun voor het beleid in Xinjiang.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dinsdag dat 28 van deze 37 landen lid zijn van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en samen meer inwoners hebben dan de kritische landen. "Het is dus duidelijk wie gelijk heeft", aldus een woordvoerder.

De zegsvrouw meldt verder dat vertegenwoordigers van een aantal landen Xinjiang hebben bezocht. "Ze zeggen dat wat ze hebben gezien en gehoord compleet anders was dan wat er door westerse media omschreven is."

Media ook op bezoek in kampen

Na grote internationale ophef over Xinjiang hebben de Chinese autoriteiten eerder dit jaar ook een aantal buitenlandse journalisten toegang gegeven tot een paar kampen. Onder meer BBC News mocht er filmen.

De cameraploeg kreeg een zorgvuldig gecureerde show voorgeschoteld en mocht onder toezicht van overheidsmedewerkers alleen op specifieke plekken filmen. BBC News sprak ook met een oud-bewoner die vertelde dat mensen aan de enkels werden geketend.

Oeigoeren die naar het buitenland zijn uitgeweken, vertellen vaker dergelijke verhalen. Ze beschrijven martelpraktijken en politieke indoctrinatie in kampen. Er wordt ook vaak melding gedaan van plotselinge vermissingen van familieleden, onder wie kinderen.

China: Geen geweld of terrorisme meer

De Chinese autoriteiten blijven bij hun eerdere verklaringen. De kampen dragen volgens hen bij aan een succesvolle manier om terrorisme en extremisme tegen te gaan. "In de afgelopen drie jaar hebben in Xinjiang geen gewelddadige of terroristische incidenten plaatsgevonden."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt daarom ook dat de 24 landen hun fout met de brief moeten corrigeren. "Ze moeten de kwestie niet politiseren of dubbele normen hanteren", aldus de woordvoerder. "Ze moeten zich niet bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen."

Een Chinese topfunctionaris meldt dinsdag dat de meeste bewoners weer "teruggekeerd zijn in de samenleving", maar deelt geen details. Ook blijft hij vaag over het aantal personen dat nog in de kampen zit. Hij heeft het over een "dynamisch" cijfer.

Onafhankelijk onderzoek in Xinjiang is lastig doordat de autoriteiten externe partijen beperkt toegang geven tot de kampen.