Mitch McConnell, de Republikeinse leider van de Amerikaanse Senaat, heeft oud-president Barack Obama de schuld gegeven van de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Hij deed dat maandag in een toespraak tot de Senaat.

Volgens McConnell heeft de regering van Obama in 2016 verzaakt de inmenging aan te pakken. Obama en toenmalig vicepresident Joe Biden zeggen op hun beurt dat juist McConnell destijds initiatieven om de Russen tegen te houden frustreerde.

McConnell ligt in de Verenigde Staten onder vuur, omdat hij weigert wetsvoorstellen en begrotingen voor het verbeteren van de beveiliging van de verkiezingen in de Senaat te behandelen.

Hij is van mening dat die taak bij de staten ligt en niet bij de federale overheid. Zijn opinie wordt slechts door weinigen gedeeld.

'Democraten liegen om wetgeving in diskrediet te brengen'

De leider van de Senaat haalde ook uit naar de Democraten: "Het zijn leugens om de verkiezingswetgeving die we hebben doorgevoerd in diskrediet te brengen. De wetten die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, zijn afdoende om onze verkiezingen te beschermen", aldus McConnell.

McConnell weigert sinds het aantreden van Obama veel gevoelige wetgeving die door beide partijen is opgesteld in stemming te brengen. Ook onder Trump is dit het geval.

Omdat de Republikeinen de meerderheid in de Senaat hebben, staat het McConnell vrij om te bepalen welk wetsvoorstel wel of niet aan bod komt.

Uit het rapport van de onderzoekscommissie en de verhoren van Robert Mueller van vorige week blijkt dat Rusland in 2016 stelselmatig de verkiezingen heeft gemanipuleerd. Daarnaast zijn er volgens Mueller bewijzen dat de Russen nu al bezig zijn om dat in 2020 ook te doen.