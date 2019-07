De Russische oppositieleider Alexei Navalny is maandag ontslagen uit het ziekenhuis in Moskou, waar hij werd behandeld voor een "extreem allergische reactie".

Navalny is teruggestuurd naar zijn cel, waar hij een gevangenisstraf van dertig dagen uitzit wegen het oproepen tot een ongeautoriseerd protest.

De persoonlijke arts en advocaat van Navalny maakten bezwaar tegen zijn ontslag uit het ziekenhuis en terugkeer naar zijn cel. Volgens arts Anastasia Vasilyeva en advocaat Olga Mikhailova is de 43-jarige oppositieleider vergiftigd.

Navalny werd zondag naar het ziekenhuis gebracht vanwege ernstige zwellingen in zijn gezicht en rode huiduitslag. In het ziekenhuis werd een allergische reactie als verklaring gegeven, maar dat wordt niet geloofd door de aanhang van Navalny, omdat hij nooit eerder last heeft gehad van allergieën.

Nadat hij zondag was opgenomen in het ziekenhuis, mocht zijn persoonlijke arts hem niet onderzoeken. Ook zou het ziekenhuispersoneel niet de benodigde onderzoeken hebben uitgevoerd om te controleren of hij vergiftigd was.

Navalny is een groot tegenstander van president Vladimir Poetin en uit openlijk kritiek op het Kremlin. Hij is al vaker opgepakt door de Russische politie.