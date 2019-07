De centrale regering van China heeft maandag het geweld in Hongkong veroordeeld. Ook heeft Peking opnieuw haar steun uitgesproken voor de regering van Carrie Lam, de hoogste bestuurder van de autonomie regio. De uitspraken volgen nadat afgelopen weekend demonstraties tegen een omstreden uitleveringswet opnieuw uit de hand zijn gelopen.

Het Chinese agentschap dat zich bezighoudt met Hongkong en Macau, de twee speciale administratieve regio's binnen China, zegt dat ook de Hongkongse politie door Peking gesteund wordt. De inwoners van Hongkong wordt gevraagd zich te verzetten tegen het geweld in de regio.

Het is al zo'n twee maanden onrustig in de voormalig kroonkolonie van het Verenigd Koninkrijk. Reden hiervoor is een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakt.

Het agentschap wijst erop dat de wet is opgesteld na een moord in Taiwan. Een Hongkongs koppel was op vakantie op het eiland, dat door China wordt gezien als afvallige provincie. De man doodde zijn zwangere vriendin en vluchtte daarna naar huis. Hij kan niet worden uitgeleverd, omdat Hongkong geen uitleveringsverdragen met China, Macau en Taiwan heeft.

Demonstraties tegen wet houden aan

Lam zegt dat het wetsvoorstel 'dood' is, maar toch houden de demonstraties aan. De betogers willen dat het voorstel definitief wordt ingetrokken. Ook eisen ze dat Lam opstapt en dat er een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de politie komt.

Demonstranten kwamen zowel op zaterdag als op zondag in aanraking met de oproerpolitie. Tegen de betogers werd traangas en rubberen kogels ingezet, net als bij eerdere uit de hand gelopen demonstraties tegen de uitleveringswet.

Het Chinese agentschap stelt verder dat het 'een land, twee systemen'-principe het beste is voor Hongkong, aldus The South China Morning Post. Daarmee wordt verwezen naar de hoge mate van autonomie die Hongkong geniet.

De betogers stellen dat de uitleveringswet de onafhankelijkheid van Hongkong ondermijnt. De regio heeft vanwege de speciale status onder meer een eigen rechtssysteem.