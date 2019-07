Zeker twintig personen zijn zondagavond omgekomen bij een aanslag op het kantoor van de Afghaanse vicepresidentskandidaat Amrullah Saleh in Kaboel. Door de bomaanslag en het daaropvolgende vuurgevecht vielen ook vijftig gewonden.

De regering meldt dat Saleh, de running mate van zittend president Ashraf Ghani, een van de gewonden is. Hij heeft lichte verwondingen opgelopen.

De politicus is beveiligingsadviseur en was in het verleden het hoofd van de Afghaanse inlichtingendienst.

Het kantoor met vier verdiepingen werd aangevallen door drie militanten, nadat een persoon zichzelf voor het pand met een bom had opgeblazen. Tijdens een zes uur durende reddingsactie zijn meer dan 150 burgers gered, aldus de autoriteiten.

De aanslag volgde uren nadat Ghani en Saleh, net zoals tientallen andere politici, waren gestart met hun verkiezingscampagne. De presidentsverkiezingen in Afghanistan vinden op 28 september plaats.

Stembusgang werd eerder al uitgesteld

Oorspronkelijk zou de stembusgang in juli plaatsvinden, maar de nationale kiescommissie heeft de verkiezingen uitgesteld vanwege ophef over de presidentsverkiezingen van vorig jaar. De autoriteiten kampten toen niet alleen met organisatorische problemen, maar er was ook sprake van geweld.

Er vielen die dag 56 doden en 379 gewonden. Volgens de Verenigde Naties, die van een recordaantal burgerslachtoffers spreken, was de Taliban verantwoordelijk voor het meeste geweld.

De radicaalislamitische groepering heeft de aanslag op het kantoor van Saleh van zondag opgeëist, melden meerdere media.