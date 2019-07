Zeker vier mensen zijn maandag omgekomen bij een schietpartij op een knoflookfestival in de Amerikaanse staat Californië. De vermeende schutter was een van de vier dodelijke slachtoffers. Mogelijk was er een tweede dader.

Zeker vijftien andere personen zijn gewond geraakt. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel slachtoffers schotwonden hebben. Een van de ziekenhuizen die gewonden heeft opgenomen, meldt dat er mogelijk meer slachtoffers zijn gevallen.

Het jaarlijkse evenement in de plaats Gilroy was bijna afgelopen toen een man met een aanvalsgeweer het vuur opende op de bezoekers. De schutter heeft volgens de politie een hek doorgeknipt om op het terrein te kunnen komen.

De vermeende schutter, wiens motief onbekend is, is uiteindelijk doodgeschoten tijdens een korte confrontatie met agenten. Mogelijk was er een tweede schutter, aldus de politie, maar dat wordt nog onderzocht. Het festivalterrein is afgesloten.

Burgemeester: Tragisch incident voor de gemeenschap

Burgemeester Roland Velasco van Gilroy spreekt van een "tragisch incident" voor de gemeenschap. "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers en hun families."

De politie heeft een telefoonnummer geopend voor mensen die familieleden kwijt zijn of getuige waren van het incident. Daarnaast is een onderwijsinstelling aangewezen als verzamelpunt.

Voordat bekend werd dat de vermeende schutter mogelijk was overleden, riep president Donald Trump omstanders op voorzichtig te zijn.