Dan Coats, de hoogste baas van de nationale inlichtingendienst in de VS, legt zijn functie neer. President Donald Trump tweet zondag dat Coats in augustus aftreedt en dat hij het Republikeinse congreslid John Ratcliffe zal voordragen als zijn opvolger.

Coats had zeventien verschillende inlichtingendiensten (militaire instanties en burgerinstanties) onder zijn hoede, waaronder de CIA.

Hij kwam geregeld in botsing met de Amerikaanse president, met name over de vermeende Russische inmenging in de verkiezingscampagne van Trump en zijn beleid met betrekking tot Iran en Noord-Korea.

Ratcliffe, lid van de inlichtingencommissies en gerechtelijke commissies van het Huis van Afgevaardigden, verdedigde Trump tijdens de getuigenis van Robert Mueller. Mueller getuigde over zijn twee jaar durende onderzoek naar de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en de mogelijke belemmering van de rechtsgang.

De functie van directeur nationale inlichtingendienst werd gecreëerd na de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York, waarbij meer dan drieduizend mensen om het leven kwamen. De directeur houdt toezicht op de zeventien Amerikaanse civiele en militaire inlichtingendiensten, waaronder de CIA.