Een bus met twaalf Nederlanders staat al sinds zaterdagochtend 6.30 uur (lokale tijd) vast op twee uur rijden van de Peruaanse stad Arequipa, bevestigt Marlies van Winkelhof aan NU.nl. Zij zit in de bus, samen met haar man en drie kinderen van 13, 11 en 9 jaar oud.

Inmiddels staan er volgens Van Winkelhof honderden bussen en vrachtwagens vast, waaronder veel touringcars.

De voedselvoorraad van haar gezin is bijna op. "We hebben enkel nog een rolletje Mentos en een pak kauwgom." Verder heeft het gezin enkel nog een paar flessen water bij zich. Ook de batterij van de telefoon raakt snel leeg.

Drie gezinnen met in totaal vijf kinderen zitten vast

De twaalf Nederlandse inzittenden, bestaande uit drie gezinnen met in totaal vijf kinderen tussen de 9 en 13 jaar, vertrokken vrijdag gezamenlijk vanuit de Peruaanse stad Iqa richting Arequipa, maar stuitten daar op een wegblokkade. Een groep demonstranten protesteert sinds vrijdag al tegen een lokaal mijnbouwbedrijf.

Overdag is warm op de weg en 's nachts vriest het. Vrijdag, toen de groep vertrok, werden zij al gewaarschuwd voor de wegblokkade die zij aan konden treffen. Daarna kwam het nieuws dat de blokkade was opgeheven, en de mijnbouwers hun zin hadden gekregen. Dit bleek niet te kloppen.

'We willen kinderen geen angstig gevoel geven'

Zo strandde de bus na twaalf uur rijden midden in de woestijn, waar volgens Van Winkelhof geen winkel in de buurt is. "We kunnen al achttien uur geen kant op. De sfeer in de bus is gelaten, ook omdat we ons best doen rustig te blijven om de kinderen geen angstig gevoel te geven. Maar zij zijn inmiddels wel erg vermoeid."

De Nederlandse ambassade in Peru heeft nog niet gereageerd op het nieuws tegenover NU.nl. Van Winkelhof hekelt de gang van zaken. "Onze namen zijn niet genoteerd en er is niet gevraagd waar we precies zitten." Volgens haar zei de ambassade alleen iets te kunnen doen voor de groep, als er sprake zou zijn van een medisch noodgeval.

De gezinnen zouden hun reis allen hebben hebben geboekt bij reisorganisatie Riksja Family. Ook zij hebben nog niet gereageerd op het nieuws.