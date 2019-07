Een bus met twaalf Nederlanders staat al sinds zaterdagochtend 6.30 uur (lokale tijd) vast op twee uur rijden van de Peruaanse stad Arequipa, bevestigt Marlies van Winkelhof aan NU.nl. Zij zit in de bus, samen met haar man en drie kinderen van 13, 11 en 9 jaar oud.

Inmiddels staan er volgens Van Winkelhof honderden bussen en vrachtwagens vast, waaronder veel touringcars.

De voedselvoorraad van haar gezin is bijna op. "We hebben enkel nog een rolletje Mentos en een pak kauwgom." Verder heeft het gezin enkel nog een paar flessen water bij zich. Ook de batterij van de telefoon raakt snel leeg.

Drie gezinnen met in totaal vijf kinderen zitten vast

De twaalf Nederlandse inzittenden, bestaande uit drie gezinnen met in totaal vijf kinderen tussen de 9 en 13 jaar, vertrokken vrijdag gezamenlijk vanuit de Peruaanse stad Iqa richting Arequipa, maar stuitten daar op een wegblokkade. Een groep demonstranten protesteert sinds vrijdag al tegen een lokaal mijnbouwbedrijf.

Overdag is het warm op de weg en 's nachts vriest het. Vrijdag, toen de groep vertrok, werden zij al gewaarschuwd voor de wegblokkade die zij aan konden treffen. Daarna kwam het nieuws dat de blokkade was opgeheven, en de demonstranten hun zin hadden gekregen. Dit bleek niet te kloppen.

Zo strandde de bus na twaalf uur rijden midden in de woestijn, waar volgens Van Winkelhof geen winkel in de buurt is. "We kunnen al achttien uur geen kant op. De sfeer in de bus is gelaten, ook omdat we ons best doen rustig te blijven om de kinderen geen angstig gevoel te geven. Maar zij zijn inmiddels wel erg vermoeid."

Jarenlange strijd tegen komst megalomaan mijnbouwproject

De lokale bevolking van Arequipa, in het zuiden van Peru, strijdt al tien jaar lang tegen de komst van een megalomaan mijnbouwproject, genaamd Tia Maria. Het Mexicaanse bedrijf Southern Copper wil graag koper delven in het landbouwgebied, maar de bevolking vreest dat daardoor hun gewassen en watervoorziening in gevaar komen.

De afgelopen week zijn de protesten rond het mijnbouwproject weer opgelaaid. Op verschillende plaatsen kwam het tot confrontaties tussen tegenstanders van de mijn en de oproerpolitie. Dat gebeurde nadat de Peruaanse regering van president Martin Vizcarra Southern Copper een bouwvergunning had toegezegd.

De lokale autoriteiten, die de bevolking van Arequipa steunen, vroegen de regering onlangs om de bouwvergunning in te trekken. Afgelopen woensdag liet Vizcarra weten dat hij zijn besluit zal heroverwegen. Ook het mijnbouwbedrijf zei niet te zullen beginnen met het graven van de mijn totdat het de steun heeft van de lokale bevolking.

Het koperproject moet ruim 1,25 miljard euro gaan kosten en ruim 120.000 ton koper per jaar op gaan leveren. Als het aan Southern Copper ligt, gaat de mijn in 2022 open.

Demonstranten protesteren tegen de komst van de Tia Maria-kopermijn in Arequipa. Zij doen dat door onder andere wegen te blokkeren. (Foto: Reuters)

Ambassade heeft nog niet gereageerd

De Nederlandse ambassade in Peru heeft nog niet gereageerd op het nieuws tegenover NU.nl. Van Winkelhof hekelt de gang van zaken. "Onze namen zijn niet genoteerd en er is niet gevraagd waar we precies zitten." Volgens haar zei de ambassade alleen iets te kunnen doen voor de groep, als er sprake zou zijn van een medisch noodgeval.

De gezinnen zouden hun reis allen hebben hebben geboekt bij reisorganisatie Riksja Family. Ook zij hebben nog niet gereageerd op het nieuws.