Het dodental bij de protesten in de Soedanese hoofdstad Khartoem op maandag 3 juni is door een onafhankelijke onderzoekscommissie bijgesteld naar 87. Officiële instanties spraken destijds van 61 doden.

Leden van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) vielen plots activisten aan bij het hoofdkwartier van het leger. De eenheid bestaat vooral uit oud-leden van de Janjaweed, milities die voor de Soedanese regering vochten tijdens de oorlog in de regio Darfur en daarbij vele mensenrechtenschendingen begingen.

De betogers voerden al weken actie om af te dwingen dat militairen de macht zouden overdragen aan burgers en hielden die maandag een sit-in. De protestbeweging zegt dat die dag meer dan honderd doden zijn gevallen, medici aan de kant van de oppositie spreken van 127 doden en ruim vierhonderd gewonden. Tientallen vrouwen werden tijdens de aanval verkracht.

Fath al-Rahman Saeed, het hoofd van de onderzoekscommissie die is benoemd door de officier van justitie, zei dat leden van de veiligheidstroepen gericht op de demonstranten in Khartoem vuurden. Volgens Saeed raakten 168 mensen gewond, van wie 48 door kogels werden geraakt.

Acht legerofficieren worden aangeklaagd wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hun namen zijn niet bekendgemaakt.

Volgens Saeed had de RSF opdracht gekregen een ander gebied in de stad te ontruimen. "Sommige schurken maakten gebruik van deze bijeenkomst en vormden een tweede in wat bekendstaat als het gebied Colombia, waar negatieve en illegale activiteiten plaatsvonden."

Junta en burgers hebben akkoord bereikt

De militaire junta die de Soedanese president Omar Al Bashir in april van dit jaar afzette heeft een akkoord bereikt met de burgerdemonstranten. Een technocratische regering neemt het dagelijks bestuur van het land op zich, met afwisselend een militaire raad en een burgerraad boven zich. Uiteindelijk moeten er vrije verkiezingen komen.

Een onafhankelijk onderzoek naar het geweld in Khartoem maakte deel uit van het akkoord. Dat betreft niet het onderzoek door de huidige onderzoekscommissie.

Deskundigen en Soedanese activisten maken zich wel zorgen over generaal Mohamed Hamdan Dagalo, het huidige (plaatsvervangend) hoofd van de militaire raad, die zich lijkt op te maken voor een loopbaan als politicus. Dagalo, die vooral bekend is onder de bijnaam 'Hemeti', is een voormalige vertrouweling van Bashir. Hij leidde de Janjaweed tijdens de oorlog in Darfur en staat aan het hoofd van de RSF.