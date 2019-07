De Roemeense hoofdcommissaris van politie en twee andere hooggeplaatste ambtenaren zijn zaterdag ontslagen. Het land is in rep en roer, omdat de politie 19 uur nodig had om te reageren op de noodoproepen van een gekidnapt 15-jarig meisje. Zij werd door haar belager gedood.

Minister van Binnenlandse Zaken Nicolae Moga zei dat politiechef Ioan Buda, de prefect van het district Olt en de regionale korpschef de laan uit zijn gestuurd vanwege de zaak, die zich afspeelde in de zuidelijke Roemeense stad Caracal.

Daar belde een vijftienjarig meisje donderdagochtend drie keer het alarmnummer, nadat ze was ontvoerd. De politie worstelde om te lokaliseren waar het telefoontje vandaan kwam en vroeg een huiszoekingsbevel aan bij een rechter, hoewel dat in dit geval niet nodig was.

Na ontvangst van dat bevel wachtten agenten urenlang, voordat ze uiteindelijk het huis van een 65-jarige automonteur binnenvielen. In een ton in zijn huis troffen ze menselijke resten. Ze vermoeden dat die van het vijftienjarige meisje zijn en van een achttienjarig meisje uit een nabijgelegen dorp dat sinds april vermist is. Forensische onderzoekers proberen de resten te identificeren.

De Roemeense premier Viorica Dăncilă en president Klaus Johannis roepen op tot een onderzoek naar de trage politierespons. Ze willen dat de verantwoordelijken worden gestraft. Honderden mensen verzamelden zich vrijdag bij het huis van de verdachte om te demonstreren.