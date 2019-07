Twee Nederlanders zijn in Marokko vanwege een moord tot de doodstraf veroordeeld. Bij de schietpartij in Marrakech kwam één persoon om het leven. Twee anderen raakten gewond.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dit na berichtgeving van de NOS en Marokkaanse media.

De moord in café La Crème vond in november 2017 plaats. De Nederlanders Shardyone S. (30) en Edwin R.M. (26) hebben de 29-jarige zoon van een Marokkaanse rechter doodgeschoten, terwijl het doelwit de criminele café-eigenaar Mustapha el F. was.

El F., die zowel de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit heeft, is na de schietpartij opgepakt. Hij zit een gevangenisstraf van vijftien jaar uit, maar het is niet duidelijk waar hij precies voor is veroordeeld.

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij werden vorig jaar nog eens twee Nederlanders opgepakt. Het gaat om de twee broers van de gezochte topcrimineel Ridouan Taghi, die gezien wordt als een kopstuk binnen de Nederlandse cocaïnemaffia.

Marokko voert al jaren geen doodstraffen uit

De doodstraf wordt in Marokko nog maar sporadisch opgelegd. Sinds 1993 zijn geen doodvonnissen meer voltrokken. De veroordeelde Nederlanders kunnen alleen vrijkomen als de Marokkaanse koning Mohammed VI hen gratie verleent.

"Alle Nederlanders hebben recht op consulaire bijstand", vertelt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. "Het is aan de personen in kwestie al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid in beroep te gaan."